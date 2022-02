Klarheit über Verlässlichkeit Deutschlands von Scholz-Reise erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Politiker von Koalition und Opposition erwarten, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in den USA Irritationen über die Rolle Deutschlands im westlichen Bündnis ausräumen wird. "Olaf Scholz wird für Klarheit sorgen: Deutschland spielt im Team Europa und im Team Nato", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). Roth bezeichnete es als absurd, die Verlässlichkeit Deutschlands am Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu messen. Für die deutsche Haltung gebe es gute Gründe, unter anderem die "besondere Vermittlerrolle" im Ukraine-Konflikt.

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sagte dem RND ebenfalls: "Der Kanzler wird erläutern, dass Deutschland seine Rolle im Bündnis ernst nimmt und ein verlässlicher Partner ist." Auch werde Scholz erklären, dass ein Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine den restriktiven Rüstungsexportrichtlinien Deutschlands entspreche und nichts mit mangelnder Verlässlichkeit zu tun habe.

Auch der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen erwartet, dass Scholz klarstellen wird, "dass Deutschland ein aktiver und verlässlicher Verbündeter ist". "Das heißt konkret, dass Deutschland in dem Konflikt mit Russland zusammen mit den USA und den anderen Partnern bereitsteht für glaubwürdige Abschreckung", sagte Röttgen dem RND. Der "Welt" (Montag) sagte Röttgen mit Blick auf die von Russland nach Deutschland führende Gaspipeline zudem, Scholz sollte "nicht vermeiden, klar auszusprechen, dass eine russische Aggression das vorläufige Aus für Nord Stream 2 bedeutet". Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, forderte Scholz in der "Welt" auf klarzumachen, "dass Deutschland bereit ist, mehr zum Nato-Bündnis beizutragen, etwa in Litauen und bei der Ausrüstung der Bundeswehr."/shy/DP/zb