Klaus-Michael Kühne stockt Lufthansa-Anteil auf zehn Prozent auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil an der Fluggesellschaft Lufthansa binnen weniger Wochen verdoppelt. Am 8. April hielt er über die von ihm kontrollierte KA Logistik Beteiligungen GmbH 10,01 Prozent der Stimmrechte, wie Lufthansa am Montag mitteilte. Damit bleibt er der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens nach dem Bund, der zuletzt auf gut 14 Prozent kam. Erst Anfang März hatte Kühnes Beteiligung die Schwelle von fünf Prozent überschritten. Kühne ist Mehrheitsaktionär des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (Kühne + Nagel International) und Großaktionär der Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd./stw/he

