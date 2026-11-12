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Klebert geht

GEA-Aktie gesucht: Führungswechsel in 2027

GEA-Aktie gesucht: Führungswechsel in 2027

Der Aufsichtsrat der GEA Group AG hat in seiner Sitzung am Donnerstag einen Führungswechsel an der Spitze des Unternehmens und damit zusammenhängend weitere Änderungen im Vorstand beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Vorstandsvorsitzende Stefan Klebert sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der ordentlichen Hauptversammlung 2027 mit Ablauf des 28. April niederlegen. Klebert übergibt sein Amt an Klaus Stojentin, bislang CEO der Division Nutrition Plant Engineering.

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Die GEA-Aktie klettert via XETRA zeitweise um 0,89 Prozent auf 73,80 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: GEA, GEA

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Datum Rating Analyst
11.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 GEA Hold Warburg Research
10.11.26 GEA Buy Deutsche Bank AG

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