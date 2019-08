Klima-Aktivistin: Fridays-for-Future-Bewegung wird weiter wachsen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer geht davon aus, dass die Fridays-for-Future-Bewegung noch weiter wachsen wird. "Der Klimaschutz ist eine Riesenchance, am 20. September werden wir die gesamte Gesellschaft einladen, mit uns auf die Straße zu gehen", sagte die 23-Jährige Organisatorin der Schulstreiks am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Es würden "immer weiter andere Menschen aus anderen gesellschaftlichen Teilbereichen (ermutigt), sich anzuschließen - und da geben wir nicht auf und da lassen wir auch nicht locker". Die Hamburgerin ist das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung.

Auf die Anmerkung, ihrer Bewegung gehörten ja in erster Linie Gymnasiasten und Jugendliche aus gut verdienenden Familien an, sagte Neubauer, sie sei überzeugt, dass auch andere hinzukämen. Denn: "Die Gefahr sehen nicht nur wir, sondern ganz, ganz viele andere Menschen da draußen auch." Aber es sei großartig, dass schon jetzt so viele junge Leute auf der Straße seien, fügte sie hinzu.

Die Politik sei aufgefordert, Wege zu finden, den Klimaschutz angemessen durchzusetzen und trotzdem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu ermöglichen, sagte Neubauer. Es bringe nichts, Angst zu schüren, vielmehr müsse begonnen werden, die Wahrheit zu erzählen über eine Krise, die heute da sei, die hier da sei und die keine Zeit habe, "auf uns zu warten"./hme/DP/zb