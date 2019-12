Klima-Aktivistin Thunberg zur "Person des Jahres" gekürt

New York/Madrid (Reuters) - Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist vom renommierten US-Magazin "Time" zur "Person des Jahres" gekürt worden.

Die 16-jährige Schwedin habe mit ihrem im August 2018 begonnenen Schulstreik für wirksamen Klimaschutz eine weltweite Bewegung ausgelöst, hieß es am Mittwoch zur Begründung. "In den 16 Monaten hat sie sich an die Staatschefs der Vereinten Nationen gewandt, sich mit dem Papst getroffen, mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gestritten und vier Millionen Menschen inspiriert, sich dem globalen Klimastreik am 20. September 2019 anzuschließen, der größten Klimademonstration der Menschheitsgeschichte", betonte das Magazin die Wahl.

Thunberg, die im Januar 17 Jahre als wird, warf Politikern und Wirtschaftsbossen bei der UN-Klimakonferenz in Madrid erneut zu wenig Engagement im Kampf gegen den Klimawandel vor. Statt zu handeln, würden sie lediglich ihr Image aufpolieren. "Ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr nicht Untätigkeit ist. Die echte Gefahr besteht darin, wenn Politiker und Vorstandschefs es so aussehen lassen, als ob echt gehandelt würde, während in Wirklichkeit fast nichts passiert, außer dem Fälschen von Geschäftsbüchern und kreativer PR", sagte Thunberg. Die Länder scheinen über Schlupflöcher zu verhandeln und Möglichkeiten, nicht ihre Ziele anzuheben.

Thunberg kritisierte zugleich, dass die Auswirkungen von Schifffahrt, Luftfahrt und internationalem Handel häufig nicht berücksichtigt würden und forderte zu schnellerem Handeln auf. "Null im Jahr 2050 bedeutet nichts, wenn hohe Emissionen selbst nur für ein paar Jahre bestehen bleiben." Die schwedische Aktivistin hat mit ihrem Schulstreik und Campieren vor dem schwedischen Parlament die weltweite Bewegung "Fridays for Future" ausgelöst. Bei der UN-Klimakonferenz in Madrid geht es um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015, mit dem die Erderwärmung aufgehalten werden soll. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte Reuters am Rande der Konferenz: "Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, sind wir verloren."