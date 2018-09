Klimaexperte von Munich Re warnt vor Hurrikan-Saison

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Klimaexperte des Rückversicherer Munich Re hat vor einer möglicherweise heftigen Hurrikan-Saison gewarnt. "Bis Ende August sah es nach einem ruhigen Verlauf aus", sagte Eberhard Faust der Euro am Sonntag. Doch dann sei die Sturmaktivität im tropischen Nordatlantik Anfang September plötzlich angesprungen. Mit dem Hurrikan Florence hätten sich binnen weniger Tage drei weitere Stürme gebildet. Der Index der durch Sturmwind freigesetzten Energie (ACE-Index) habe bis 10. September bereits 110 Prozent des langfristigen Durchschnittswerts erreicht (bis Ende August: 57 Prozent).

Mehrere Faktoren wie nachlassende Scherwinde und sinkender Luftdruck über dem tropischen Atlantik hätten zuletzt für eine zunehmende Instabilität der Atmosphäre gesorgt, so Faust. Viel hänge auch davon ab, ob das sich verzögernde Pazifik-Wetterphänomen El Nino seine auf Atlantik-Stürme dämpfende Wirkung noch entfalten könne.

Die Hurrikansaison 2018 könnte also am Ende durchaus in einem Korridor um den langfristigen Durchschnitt (11,8 tropische Stürme, davon 6,4 Hurrikane) liegen, bei tatsächlicher Verzögerung des Einsetzens von El Nino bis sehr spät ins Jahr sogar darüber, sagte er weiter.

September 16, 2018