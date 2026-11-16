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Klimagipfel: Entwurf erkennt Scheitern des 1,5-Grad-Ziels an

ANTALYA (dpa-AFX) - Mit einem Entwurf für eine Abschlusserklärung hat auf dem Weltklimagipfel in Antalya die entscheidende Phase begonnen. Die Konferenzleitung veröffentlichte einen ersten Textentwurf, zu dem der australische Chef der Verhandlungen, Chris Bowen, sagte: "Es gibt Elemente in diesem Text, auf die sich nicht alle Parteien einigen werden können." Es handele sich um einen ersten Entwurf, von dem die finale Erklärung abweichen werde. Auf den Klimakonferenzen herrscht in den offiziellen Verhandlungen das Gebot der Einstimmigkeit.

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Ziel für mehr Elektrifizierung enthalten

Der Entwurf enthält unter anderem das vom Co-Gastgeber Türkei vorgeschlagene Ziel, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister und Landwirte tatsächlich nutzen. Wären diese Bereiche stärker elektrifiziert, brächte dies große Effizienzgewinne mit sich und würde auch dem Klimaschutz helfen.

Während Industrieländer wie Deutschland und die EU das Ziel unterstützen, wollen sich unter anderem viele afrikanische Staaten darauf nur einlassen, wenn konkrete Gelder für die nächsten Jahre zugesagt werden, auf die die Länder bei Klimaschutzmaßnahmen wie der Elektrifizierung - aber auch bei der Anpassung an Klimafolgen - zurückgreifen können. Über finanzielle Verpflichtungen wird auf Klimagipfeln immer wieder erbittert gestritten.

1,5 Grad nicht mehr zu halten - Bekenntnis zur Kehrtwende?

Darüber hinaus erkennt der Entwurfstext die Berechnung der Vereinten Nationen an, dass das Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen überschritten werden wird, die Erderwärmung bei 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu stoppen. Man wolle diese Überschreitung begrenzen und die Erderwärmung so früh wie möglich innerhalb dieses Jahrhunderts wieder auf maximal 1,5 Grad bringen. Auch über dieses Bekenntnis dürfte auf dem Gipfel weiter gestritten werden.

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Man habe zunächst Vorschläge von vielen Seiten aufgenommen, erklärte Bowen. An den Reaktionen der Staaten werde sich nun zeigen, was konsensfähig sei. In den nächsten Tagen wolle man sich auf das fokussieren, worauf man sich einigen könne.

Blockierer mit am Tisch in den Verhandlungen

Bis auf die USA sind quasi alle Staaten der Welt bei den Verhandlungen dabei. Ölstaaten wie Saudi-Arabien versuchen jedoch oft, Klimaschutzbeschlüsse zu blockieren.

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider (SPD) ist vom Gastgeber damit beauftragt worden, in den nächsten Tagen in Antalya gemeinsam mit Indiens Umweltminister Bhupender Yadav als Vermittler die Verhandlungen über die Minderung klimaschädlicher Treibhausgase voranzubringen.

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Martin Kaiser, Deutschland-Chef von Greenpeace, forderte, Schneider müsse "verhindern, dass die arabischen Ölstaaten zusammen mit Russland die Beschlüsse der Konferenz aushöhlen und in einen Freifahrtschein der Öl- und Gasindustrie verwandeln". Kaiser sieht in dem aktuellen Textentwurf "notwendige Bausteine" für eine erfolgreiche Konferenz, aber auch Scheinlösungen./swe/DP/jha

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