TOTAL kauft 20 Prozent an indischer Adani Green Energy

Der Kaufpreis belaufe sich auf 2,5 Milliarden US-Dollar, teilten beide Unternehmen mit. TOTAL will zudem an der Kooperation mit der Adani Group festhalten, die eine Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien vorsieht. So werden TOTAL und die Adani Group gemeinsam die Hälfte der Anteile eines Solar-Portfolios mit 2,35 Gigawatt von Adani Green Energy kaufen.

Adani Green Energy gehört zur Adani Group und hat insgesamt Projekte mit 14,6 Gigawatt in Betrieb oder im Bau.

FRANKFURT (Dow Jones)

