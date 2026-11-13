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Klimaproteste an bundesweit 70 Orten geplant

BERLIN/KÖLN/HAMBURG (dpa-AFX) - Anlässlich der Weltklimakonferenz in der Türkei plant die deutsche Umweltbewegung Fridays for Future an diesem Freitag bundesweit Protestaktionen und Demonstrationen an rund 70 Orten. In ihrem Aufruf fordern sie unter anderem, dass Deutschland und andere Industriestaaten mehr Geld für die Anpassung von Entwicklungsstaaten an die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen bereitstellen - also etwa heftigere und häufigere Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Unwetter.

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Deutschland habe eine "historische, globale Verantwortung", jetzt seine "Klima-Schulden" zu begleichen und sich für einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einzusetzen, hieß es weiter. Auf die Straße gehen die Klimaschützer und ihre Unterstützer unter anderem in den Millionenstädten Berlin, Hamburg, München und Köln, aber etwa auch in Frankfurt/Main, Dresden, Düsseldorf, Stuttgart und Dortmund. Die Aktionen beginnen überwiegend erst nachmittags, teilweise sind auch Fahrraddemos und abendliche Laternenumzüge. In Berlin beginnt die Demonstration um 15.30 Uhr vor dem Kanzleramt. Um 16 Uhr wird dort in der Dämmerung, mit großen Leuchtbuchstaben der Schriftzug "Pay Yor Climate Debt" gezeigt.

Für Aufsehen hatte diese Woche ein Interview-Ausschnitt gesorgt, in dem die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, in einem Dokumentarfilm mit Lachen und einer ungläubigen Nachfrage darauf reagierte, dass es in Deutschland weiter Protestaktionen der Klimabewegung gibt. Thunberg hatte sich in den letzten Jahren verstärkt propalästinensischen Protesten zugewandt und sich deswegen insbesondere von der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung entfremdet. Nach wie vor stellt sie sich aber regelmäßig entschlossen an die Seite der Opfer der Klimakrise./yyzz/DP/zb

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