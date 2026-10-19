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Klimaschutz

VERBIO-Aktie knüpft an Freitagsrally an - E20-Benzin denkbar

VERBIO-Aktie knüpft an Freitagsrally an - E20-Benzin denkbar

Die Aktien des Biospritherstellers VERBIO haben am Montag von einer möglichen Einführung von E20-Benzin profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.52 EUR 0.58 EUR 1.94 %
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Nach einem Anstieg um bis zu 21,5 Prozent seit Donnerstagabend bremste dann allerdings die 100-Tage-Linie die Rally, die den Kurs am Montag im frühen Handel bis auf 31,10 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende September trieb. Rund eine Stunde nach XETRA-Start legte das Papier in einem schwachen Gesamtmarkt 1,4 Prozent auf 30,26 Euro zu.

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Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte der "Augsburger Allgemeinen" auf die Frage, wie er dem Klimaschutz Rechnung tragen wolle, gesagt: "Zurzeit setze ich mich mit meinem französischen Amtskollegen dafür ein, dass wir die Beimischung von Biokraftstoffen erhöhen." E20 entspräche einer maximalen Beimischquote von 20 Prozent für Bioethanol im Benzin.

Am Freitag hatte eine positive Studie des Investmenthauses Jefferies den VERBIO-Aktien zu einem Kursanstieg von fast 17 Prozent verholfen. Branchenexperte Constantin Hesse hatte sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, bei einem von 36 auf 42 Euro angehobenen Kursziel. Er ist deutlich optimistischer für die Gewinnperspektiven des Unternehmens. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet.

Zudem dürfte eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe VERBIO ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe.

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/mis/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG

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