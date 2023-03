Klimaschutzverträge für Industrie sollen ab April anlaufen - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Ab April soll einem Medienbericht zufolge das Verfahren für die Vergabe von Klimaschutzverträgen mit der Industrie anlaufen. Geplant sei eine Versteigerung. Das Bundeswirtschaftsministerium habe dies dem Handelsblatt mitgeteilt, schreibt die Zeitung. Grundlage sei eine Förderrichtlinie, für die das Ministerium am Dienstag die Ressortabstimmung eingeleitet habe. Das Handelsblatt zitiert aus dem Entwurf der Richtlinie. Das Ministerium war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Damit werde "ein neues Kapitel" der Transformation aufgeschlagen, zitiert die Zeitung das Ministerium. Durch Klimaschutzverträge sollen Unternehmen aus der energieintensiven Industrie die Mehrkosten vom Staat erstattet bekommen, die ihnen bei der Umstellung auf ein grünes Produktionsverfahren entstehen.

Anders als bislang bekannt sei in der Förderrichtlinie nun vorgesehen, die Klimaschutzverträge zu versteigern, so die Zeitung. Unternehmen müssten bieten, wie viel Euro sie vom Bund brauchen, damit es sich für sie lohnt, die Produktion grün umzustellen. Nur diejenigen Betriebe, die am wenigsten Geld wollten, erhielten es auch. Das solle die Transformation der Industrie effizienter und bürokratieärmer machen. Der wissenschaftliche Beirat des Ministeriums hatte das kürzlich gefordert.

Allerdings sieht der Richtlinienentwurf laut dem Bericht mehrere Ausnahmen vor, durch die auf Auktionen verzichtet werden kann. "Die Vergabe ist so kompliziert und in den verschiedenen Industrien so unterschiedlich, dass man gespannt sein darf, wie viel Wettbewerb zum Schluss tatsächlich übrigbleibt", sagte der Beiratsvorsitzende Klaus Schmidt dem Handelsblatt.

Aus dem Richtlinienentwurf geht laut Handelsblatt zudem hervor, dass die Klimaschutzverträge auf den Mittelstand erweitern werdet sollen. Ein Betrieb müsse demnach nur noch 10 Kilotonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr ausstoßen, damit er sich um einen Klimaschutzvertrag bemühen darf. Auch sei vorgesehen, dass sich mehrere kleinere Anlagen gemeinsam für eine Förderung als Konsortium bewerben können, so der Bericht. Gefördert werden soll demnach auch der Einsatz von Wasserstoff, das aus Gas hergestellt wurde. Die Förderung soll dann Handelsblatt zufolge aber geringer ausfallen als bei Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.

