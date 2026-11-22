Klimator Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Klimator Registered präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klimator Registered 0,020 SEK je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,4 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,6 Millionen SEK.
Redaktion Finanzen.net
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