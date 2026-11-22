Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,4 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,6 Millionen SEK.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klimator Registered 0,020 SEK je Aktie generiert.

Klimator Registered präsentierte in der am 20.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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