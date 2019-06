Klingbeil befürwortet SPD-Doppelspitze

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich vor der Entscheidung seiner Partei über das Wahlverfahren des künftigen Vorsitzenden für ein Führungsduo aus Mann und Frau ausgesprochen. Es sei "richtig, zu einer Doppelspitze zu kommen", sagte Klingbeil dem ZDF-Morgenmagazin. Die SPD müsse mit einem Team an der Spitze gemeinsam auftreten. Dies sei angesichts des Gegeneinanders in den letzten Wochen "das richtige Signal", so der Generalsekretär.

Die Sozialdemokraten wollen am Montag das Verfahren für die Wahl des Nachfolgers von Andrea Nahles festlegen, die nach dem EU-Wahldesaster überraschend zurückgetreten war. Die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel hatten eine Kandidatur bereits ausgeschlossen. Zur Debatte steht eine Mitgliederentscheidung, etwa durch eine Urwahl. Die SPD hatte auch die Parteibasis nach Vorschlägen gefragt. Mehr als 23.000 Vorschläge sind nach Angaben von Klingbeil eingegangen.

June 24, 2019 02:45 ET (06:45 GMT)