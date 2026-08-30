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Klingbeil berät mit internationalen Kollegen über Wachstum

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil will mit internationalen Amtskollegen darüber beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. "Alle müssen ihren Beitrag leisten, dass die massiven globalen Unsicherheiten abnehmen", erklärte der SPD-Chef vor Abreise zum Treffen der G20-Finanzminister in Asheville in den USA. Deswegen dränge er auf ein Ende des Iran-Kriegs und offene Seewege durch die Straße von Hormus. Handelskonflikte und Wettbewerbsverzerrungen seien "Gift für die wirtschaftliche Entwicklung weltweit", betonte Klingbeil.

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Die Bundesregierung setze voll auf Investitionen und Reformen. "Ich will, dass uns weltweite Krisen nicht mehr so hart treffen können wie zuletzt der Iran-Krieg", sagte Klingbeil. Dazu gehörten der Ausbau erneuerbarer Energien und Investitionen in Forschung und Entwicklung./tam/DP/stw

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