DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,03 -1,4%Nas 26.098 -0,6%Bitcoin 66.115 -1,7%Euro 1,1627 -0,1%Öl 107,0 +5,7%Gold 4.365 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Klingbeil: Berliner Kandidat Krach hat Rückendeckung und Solidarität der SPD

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil steht auch nach Bekanntwerden der Ermittlungen fest an der Seite des Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach. "Steffen Krach hat die Rückendeckung und die Solidarität der SPD", sagte Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Wahlkampfbesuchs in Berlin-Charlottenburg. "Ich kenne ihn auch sehr lange schon und schätze ihn sehr."

Werbung

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Krach, äußerte sich aber bisher nicht zu konkreten Vorwürfen und verwies auf die Unschuldsvermutung. Krach geht nach eigenen Angaben von Korruptionsvorwürfen aus. Bei den Ermittlungen spielt nach Krachs Einschätzung der Verkauf eines früheren Krankenhausgeländes bei Hannover eine Rolle. Den Verdacht der Bereicherung wies Krach "mit aller Deutlichkeit" zurück und stellte absolute Transparenz in Aussicht. Er habe niemals privat Geld angenommen. Zudem machte er öffentlich, dass er eine Spende eines Bieters an die Berliner SPD sofort habe zurücküberweisen lassen.

SPD will vor Berlin-Wahl noch aufholen

"Wir wollen, dass Steffen Krach, dass die SPD jetzt in den nächsten zehn Tagen noch ordentlich aufholt, und dafür sind wir jetzt unterwegs", sagte Klingbeil. "Die SPD ist eine verlässliche politische Kraft, wenn es darum geht, dass die AfD nicht noch stärker wird."

Klingbeil war am Nachmittag zusammen mit SPD-Kandidat Kian Niroomand in dessen Wahlkreis im Westen Charlottenburgs unterwegs. Die Politiker sprachen mit mehreren Kleingewerbebetreibern, unter anderem in einem Post-Shop, einem Dönerladen und einer Buchhandlung, und verteilten Flyer./bum/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.