DAX25.127 -0,2%Est506.056 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 -2,2%Nas26.732 +0,2%Bitcoin62.569 -2,1%Euro1,1652 +0,2%Öl94,57 -0,4%Gold4.459 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- D-Wave, Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Santander-Aktie gibt ab: Milliardenschwere Wandelanleihen emittiert Santander-Aktie gibt ab: Milliardenschwere Wandelanleihen emittiert
FMC-Aktie steigt: Erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet FMC-Aktie steigt: Erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms gestartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil betont Vertrauensverhältnis zu Merz

28.05.26 16:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil hat die gemeinsame Regierungsagenda mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betont. "Ich habe mit dem Kanzler ein Vertrauensverhältnis", sagte der Finanzminister am Rande eines Treffens mit europäischen Amtskollegen in Berlin. Er fügte hinzu: "Wir wissen um die Aufgabe, die vor uns steht, innenpolitisch, europapolitisch, auch international. Und daran arbeiten wir, glaube ich, beide sehr gerne und werden das auch weiterhin tun."

Klingbeil äußerte sich auf eine Frage zu Medienberichten über Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition. "Ich habe nicht die Zeit, mich an solchen Spekulationen zu beteiligen", sagte der SPD-Chef. Aus dem Umfeld von Merz waren die Gedankenspiele zurückgewiesen worden.

Mit Blick auf anstehende Entscheidungen sagte Klingbeil, in der Koalition sei ein großes, gerechtes Reformpaket verabredet. "Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann, wenn alle mithelfen, dass dort Kompromisse gebildet werden." Klingbeil unterstrich: "Ich bin auch bereit zu Kompromissen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt für die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum und die Sicherheit von Arbeitsplätzen in Deutschland."/sam/hoe/DP/jha