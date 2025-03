Klingbeil: Deutschland braucht 'grundlegende Modernisierung'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hält neben Milliarden-Investitionen eine grundlegende Modernisierung des Landes für nötig. Geld alleine könne die Herausforderungen, vor denen das Land stehe, nicht lösen, sagte Klingbeil in der Sondersitzung des Bundestags. "Wir müssen überall effizienter, zielgenauer und professioneller werden." Es brauche dringend Reformen, die die SPD in einer künftigen Bundesregierung gemeinsam mit der Union angehen wolle. Bürokratie müsse zurückgebaut werden, dafür brauche es einen "Mentalitätswechsel", sagte Klingbeil.

Zugleich betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass damit nicht der Abbau von Arbeitnehmerrechten gemeint sei. "Made in Germany" stehe für Exzellenz, aber auch für Mitbestimmung und starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gerade in Zeiten von Autokraten in aller Welt müsse Deutschland diese Werte hochhalten. Die geplante Grundgesetzänderung sei eine "wichtige Chance", Deutschland wieder stark zu machen. "Die Welt wird gerade neu vermessen. Niemand wartet auf Deutschland - und niemand wartet auf Europa", sagte Klingbeil. "Es ist jetzt unsere verdammte Aufgabe, dass wir dieses Europa verteidigen."/yydd/DP/men