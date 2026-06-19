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Klingbeil diskutiert mit bei Industrie-Konferenz

22.06.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lädt an diesem Montag (13.45 Uhr) zum "Tag der Industrie". Bei der zweitägigen Konferenz soll Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Nachmittag an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Thema der Runde sind Reformen für mehr Wachstum.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Stärke. Sicherheit. Zukunft

- Made by Europe". Nach Angaben der Veranstalter soll es unter

anderem darum gehen, wie die deutsche Wirtschaft auf die Dauer wieder wachsen kann und Europa wettbewerbsfähiger wird./hrz/DP/he