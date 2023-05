Klingbeil fordert Industriestrompreis binnen zwölf Monaten

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hält trotz ablehnender Haltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an der Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises fest. Der verbilligte Industriestrompreis müsse "in den nächsten zwölf Monaten" kommen, wie er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte. "Es geht um die Frage, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland stark gemacht werden kann", sagte Klingbeil. "Wenn wir in zehn Jahren feststellen, dass wir alle großen Industrieunternehmen haben davon ziehen lassen, dann verlieren wir als Land insgesamt."

Durch einen Industriestrompreis könne man die Industrie unterstützen und den Wirtschaftsstandort Deutschland stark halten. "Es ist im Interesse von uns allen, dass wir die starke Industrie, die wir in Deutschland haben, im Land halten", forderte der SPD-Bundesvorsitzende.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland stehe angesichts der Digitalisierung und der angestrebten Klimaneutralität vor einer "doppelten Umstellung".

Lindner hält Industriestrompreis für "ökonomisch unklug"

Lindner hatte zuvor in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt geschrieben, ein Industriestrompreis sei "ökonomisch unklug" und widerspreche auch den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.

Der SPD-Wirtschaftsflügel, auch als SPD-Wirtschaftsforum bekannt, hat vergangene Woche einen staatlich subventionierten Strompreis für die Industrie in Höhe von 5 bis 7 Cent je Kilowattstunde vorgeschlagen. Aktuell liegt der Strompreis für Industrieunternehmen mindestens doppelt so hoch. Die Strompreisbremse deckelt den Strompreis bis Ende des Jahres für energieintensive Betriebe und die Industrie bei 13 Cent des Netto-Arbeitspreises für 70 Prozent ihres vorherigen Verbrauchs.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis ausgesprochen, um die Wirtschaft in einem Übergangszeitraum wettbewerbsfähiger zu machen, bis die Mengen an erneuerbaren Energien zugebaut worden sind. Allerdings sieht er die Finanzierungsfrage noch ungeklärt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)