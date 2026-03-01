DAX23.016 +1,7%Est505.659 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 +4,1%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.812 +1,7%Euro1,1590 -0,2%Öl99,32 -0,6%Gold4.557 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus erwartet -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil: Gesellschaft wird mehr arbeiten müssen

25.03.26 14:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr und längeres Arbeiten, verlängerte Befristungen im Job, aber auch Steuern runter für die meisten: Vizekanzler Lars Klingbeil skizziert in Berlin seine Reformpläne für Deutschland. "Dafür sind wir alle gefordert, Gewohnheiten aufzugeben, Blockaden aufzulösen", verlangt der SPD-Chef laut Redemanuskript. "2026 wird uns Mut abverlangen." Einige seiner Vorschläge dürften auch in der eigenen Partei für Aufruhr sorgen.

Wer­bung

Union und SPD wollen in den nächsten Wochen weitgreifende Reformen unter anderem bei Steuern, Gesundheit, Rente und in der Wirtschaftspolitik verabreden. Klingbeil hält dafür strukturelle Veränderungen für unverzichtbar. "Wir können nicht jede Krise und jedes Problem mit noch mehr Geld beantworten", sagt er bei einer Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung.

Der SPD-Chef will unter anderem das Ehegattensplitting für künftige Ehen abschaffen und so für die Besetzung zehntausender Vollzeitstellen sorgen. Damit sich Unternehmen trauten, trotz Unsicherheit mehr Menschen einzustellen, solle es längere Befristungsmöglichkeiten geben. Bei der Rente solle sich die Bundesregierung stärker an den Beitragsjahren orientieren. Das würde bedeuten, dass Menschen, die später - etwa nach einem Studium - zu arbeiten beginnen, auch später in Rente gehen.

Mit einer Reform der Einkommensteuer sollten 95 Prozent der Beschäftigten entlastet werden, sagte Klingbeil. "Und zwar merklich, mit einigen hundert Euro im Jahr." Im Gegenzug müssten hohe Einkommen und hohe Vermögen "einen Beitrag leisten"./tam/DP/nas