DAX24.669 ±-0,0%Est506.224 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8400 +2,8%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.397 +0,1%Euro1,1408 +0,2%Öl72,31 -1,1%Gold4.046 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell, TSMC, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
FTSE 100-Titel Kingfisher-Papier: Diese Dividendenperformance können Aktionäre von Kingfisher erwarten FTSE 100-Titel Kingfisher-Papier: Diese Dividendenperformance können Aktionäre von Kingfisher erwarten
VW-Aktie schwächer: Autobauer könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen - Jobabbau im Blick VW-Aktie schwächer: Autobauer könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen - Jobabbau im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil legt zwei Vorschläge für Steuerreform vor

29.06.26 13:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat den Spitzen der Koalition zwei Vorschläge für die geplante Reform der Einkommensteuer vorgelegt. Der Sprecher des Finanzministeriums sprach von "ambitionierten" Vorschlägen zur Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Darüber werde weiter beraten. "Es liegt jetzt an allen Partnern in der Koalition, sich auch zu bewegen. Dazu müssen alle Seiten bereit sein. Da geht es darum zu sagen, was geht, und nicht, was nicht geht."

Der Sprecher verwies auf den Koalitionsvertrag, nach dem kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollten, für die das Leben sehr viel teurer geworden sei in den vergangenen Jahren und die jeden Tag hart arbeiteten. Es gehe auch darum, kleine Betriebe zu entlasten. Die Entlastungen müssten seriös gegenfinanziert sein.

Nach Medienberichten sieht ein Vorschlag eine kleinere Reform mit einer Entlastung von gut zehn Milliarden Euro vor, ein anderer Vorschlag eine größere mit einem Volumen von rund 25 Milliarden Euro.

Die Reform der Einkommensteuer gilt als dickster Brocken bei dem großen Paket, das die Spitzen der Koalition in dieser Woche auf den Weg bringen wollen. Umstritten ist vor allem ein höherer Spitzensteuersatz. Die Union spricht sich dagegen aus. Am Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss im Kanzleramt./hoe/DP/nas