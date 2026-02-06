DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.431 +1,3%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Klingbeil: Nicht einer alten Welt nachweinen

08.02.26 10:37 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil will seine Partei antreiben, angesichts einer internationalen Ordnung und wirtschaftlicher Probleme den Kopf nicht in den Sand zu stecken. "Es bringt nichts, einer Welt, die nicht mehr ist, nachzuweinen. Die alte Welt kommt nicht zurück. Da hilft auch keine Nostalgie", sagte er in einer Grundsatzrede in Berlin. Das liberale Zeitalter gehe "gerade vor unseren Augen zu Ende". In der internationalen Politik dominierten Stärke, Macht und ökonomische Interessen, alte Regeln und Normen würden unterlaufen.

"Eine Welt, die regiert wird von Macht, Stärke und Gewalt. Diese Welt, diese Zukunft werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten niemals akzeptieren", betonte Klingbeil. Sozialdemokratische Politik müsse eine Politik des Friedens, der Verantwortung und der Solidarität bleiben.

Für Deutschland bedeute das auch, Ungleichheit von Vermögen und Chancen zu bekämpfen. Dabei gehe es nicht um Neid, sondern um Leistungsgerechtigkeit. Ständig von Leistungskürzungen und Privatisierung zu sprechen, führe bei vielen Menschen zu Überforderung, Stress und Angst./tam/DP/mis