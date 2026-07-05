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Klingbeil setzt auf Zustimmung der SPD-Fraktion zu Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil geht davon aus, dass die sozialdemokratische Bundestagsfraktion das Reformpaket der Koalition trotz Kritik an einzelnen Punkten mittragen wird. "Ich nehme derzeit keine anderen Signale wahr", sagte der Bundesfinanzminister der "Rheinischen Post". Natürlich werde die Fraktion im Gesetzgebungsverfahren genau hinschauen. "Das ist das Recht des Parlaments. Aber der grundsätzliche Kurs ist zwischen den Spitzen der Koalition verabredet."

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Die Koalitionsspitzen hätten eine klare Richtung eingeschlagen und Leitplanken benannt. "Jetzt kommt es darauf an, diesen Kurs konsequent weiterzugehen", sagte Klingbeil. Er hob besonders die Ausweitung der Reichensteuer hervor. "Das ist Teil eines Gesamtpakets, das zeigt, dass auch unsere sozialdemokratische Handschrift in diesem Kompromiss sichtbar ist."

Die Spitzen der Koalition aus CDU, CSU und SPD hatten am Mittwoch ein umfangreiches Reformpaket beschlossen. Es umfasst vor allem eine Steuerreform mit der Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen, eine Rentenreform, eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung und einen Bürokratieabbau./sk/DP/zb

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