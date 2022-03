Klingbeil sieht Entlastungspaket als Beleg der Handlungsfähigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat das Entlastungspaket der Ampel-Koalition als Beitrag zu sozialem Zusammenhalt und Stabilität in Deutschland bezeichnet. "Diese Regierung handelt in schwierigen Zeiten. Diese Regierung stellt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt", sagte Klingbeil am Donnerstag in Berlin bei einem gemeinsamen Statement mit den Vorsitzenden von Grünen und FDP. Soziale Härten würden zusätzlich abgefedert. Es habe selten eine Regierung gegeben, der in den ersten 100 Tagen schon so viel abverlangt worden sei, sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Klingbeil: "Diese Zeitenwende, die wir gerade erleben, geht von Wladimir Putin aus."/cn/DP/zb