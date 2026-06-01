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Klingbeil sieht Fortschritte auf Weg zu großem Reformpaket

11.06.26 16:08 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht nach dem Gespräch der schwarz-roten Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern Fortschritte auf dem Weg zu angestrebten Reformen. Er sei Arbeitgebern und Gewerkschaften dankbar und habe viele Ideen gehört, mit denen man jetzt in der Regierung arbeiten könne, sagte der Bundesfinanzminister am Rande eines Treffens der Euro-Gruppe in Luxemburg. Es stimme ihn zuversichtlich, "dass wir auf unserem Weg, ein großes gerechtes Reformpaket für unser Land hinzubekommen, dass wir dabei gestern ein Stück weiter gekommen sind".

Klingbeil sprach von einem "wirklich gelungenen Treffen" im Kanzleramt, das konstruktiv gewesen sei. "Das ist ein Dialog, den ich zwingend aufrechterhalten will." Denn er zeige, man kriege in der demokratischen Mitte des Landes gemeinsame Positionen hin, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit, einen Wachstumspfad und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen gehe.

Der Minister bekräftigte, ein Konzept für die geplante Einkommensteuerreform bald vorlegen zu wollen. "Vielleicht sogar sehr bald", sagte er./sam/rdz/DP/men