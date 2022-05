Klingbeil sieht Regierungsauftrag in NRW zunächst bei der CDU

BERLIN (Dow Jones)--Nach der klaren SPD-Wahlniederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sieht Parteichef Lars Klingbeil zuerst die CDU am Zuge, um Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung zu führen. CDU und Grüne seien die klaren Gewinner der Landtagswahl. Insgesamt werde sich laut Klingbeil die Auswirkung der Landtagswahl auf die Bundesregierung in Berlin mit den Koalitionspartnern SPD, Grüne und FDP in Grenzen halten. An der eigenen Kommunikation müsse man aber arbeiten.

"Wir sind als SPD bereit, wir ducken uns nicht weg. Wir stehen dazu, dass wir Verantwortung in diesem Bundesland übernehmen wollen", sagte Klingbeil nach der Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin. "Die Reihenfolge ist aber klar: Herr Wüst ist derjenige, der zuerst Gespräche führt."

Der Spitzenkandidat in der NRW, Thomas Kutschaty, signalisierte, dass er eine Koalition mit der SPD, den Grünen und der FDP favorisiere. Seine Begeisterung für die Bildung eine große Koalition unter Führung von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst halte sich in Grenzen.

Klingbeil räumt ein, dass die SPD mit ihren Stimmenverlusten in NRW unzufrieden sei. Seiner Partei sei es im Wahlkampf nicht gelungen, die Sorgen der Bevölkerung wegen der gestiegenen Energiepreise und der Inflation zu zerstreuen. Die Bundesregierung habe zwar Entlastungen im Umfang von 30 Milliarden Euro beschlossen, die noch umgesetzt würden. "Wir sind nicht durchgedrungen", so Klingbeil. "Natürlich werden wir das Thema weitere Entlastungen auf der Tagesordnung haben."

Die SPD erreichte bei der Landtagswahl mit 26,7 Prozent ihr historisch schlechtestes Nachkriegsergebnis. Die CDU legte um 9 Prozentpunkte auf 35,7 Prozent zu. Die Grünen konnten ihr Ergebnis nahezu verdreifachen.

