DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.302 -0,5%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Der "Führerschein-Fonds": Was schon 25 Euro im Monat bewirken Der "Führerschein-Fonds": Was schon 25 Euro im Monat bewirken
Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel Mit Akrida Trends gezielt auf Börsentrends setzen - konzentriert, trendfolgend, flexibel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klingbeil sieht Risiken für Wirtschaft durch Iran-Krieg

07.03.26 14:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat hinsichtlich der Folgen des Iran-Kriegs für die deutsche Wirtschaft vor Panikmache gewarnt. "Es gilt, jetzt kühlen Kopf zu bewahren, Gefahren zu sehen, aber sie auch nicht herbeizureden", antwortete der SPD-Vorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf die Frage, ob jetzt die Inflation mit voller Wucht zurückkehre.

Wer­bung

"Wir erleben derzeit das, was es in Krisen zunächst immer gibt, nämlich Ausschläge auf den Märkten. Aber Deutschland hat immer wieder gezeigt, dass wir gut und verantwortungsvoll mit Krisen umgehen können." Klingbeil räumte aber ein, dass es "ganz eindeutig" Risiken für das gerade langsam etwas in Schwung kommende Wirtschaftswachstum in Deutschland gebe. "Sie betreffen nicht nur unser Land, sondern international Wirtschaft und Handel."

Wirtschaftliche Folgen des Krieges mit längerer Dauer umso größer

Klingbeil wies darauf hin, dass man jetzt teilweise wieder unterbrochene Lieferketten erlebe. Man könne aber heute noch nicht sagen, in welche Richtung sich die Lage entwickeln werde. "Sicher ist nur: Dieser Krieg sollte so schnell wie möglich beendet", und neue Verhandlungen sollten aufgenommen werden: "Je länger dieser Krieg dauert, desto größer werden auch die wirtschaftlichen Folgen."

Deutschland bekommt die Folgen des Krieges bereits in Form von stark gestiegenen Benzin- und Gaspreisen zu spüren. Dazu sagte Klingbeil: "Hier muss Abzocke verhindert werden." Deshalb werde Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nun schnell prüfen, ob man mit dem Kartellrecht gegen die Mineralölkonzerne vorgehen könne. "Es darf nicht sein, dass die Mineralölkonzerne die Krise ausnutzen und daraus Profit schlagen."

Wer­bung

Klar ist aus Klingbeils Sicht auch, "dass uns dieser Krieg erneut sehr deutlich zeigt, dass wir uns unabhängig von fossiler Energie machen müssen". Das sollte nun auch der Letzte verstanden haben./sk/DP/stk