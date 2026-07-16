DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 ±0,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.562 +0,2%Euro 1,1467 +0,0%Öl 84,6 -0,5%Gold 4.031 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Klingbeil und Hubig stellen Aktionsplan gegen Steuerbetrug vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) stellen an diesem Donnerstag (12.15 Uhr) in Berlin einen Aktionsplan gegen Steuerbetrug vor. Klingbeil hatte bereits angekündigt, der Bund wolle schärfer gegen Steuerbetrüger vorgehen. So solle eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit führen.

Werbung

Im Haushaltsentwurf für 2027 heißt es, zur wirksameren Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität solle unter anderem die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder sowie die Nutzung von Daten gestärkt werden. Der Bund rechnet wegen einer verstärkten Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität sowie der Einführung einer Krypto-Besteuerung mit Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro./hoe/DP/he

Werbung