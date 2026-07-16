Klingbeil und Hubig stellen Aktionsplan gegen Steuerbetrug vor

16.07.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) stellen an diesem Donnerstag (12.15 Uhr) in Berlin einen Aktionsplan gegen Steuerbetrug vor. Klingbeil hatte bereits angekündigt, der Bund wolle schärfer gegen Steuerbetrüger vorgehen. So solle eine Selbstanzeige nicht mehr generell zur Straffreiheit führen.

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Im Haushaltsentwurf für 2027 heißt es, zur wirksameren Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität solle unter anderem die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder sowie die Nutzung von Daten gestärkt werden. Der Bund rechnet wegen einer verstärkten Bekämpfung von Finanz- und Steuerkriminalität sowie der Einführung einer Krypto-Besteuerung mit Mehreinnahmen von einer Milliarde Euro./hoe/DP/he