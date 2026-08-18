DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,36 +0,6%Nas 26.313 -1,2%Bitcoin 55.899 +0,5%Euro 1,1581 +0,0%Öl 91,5 +0,7%Gold 4.359 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Klingbeil verteidigt Steuerpläne: Merz und Söder haben mitentschieden

BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um die geplante Steuerreform hat Finanzminister Lars Klingbeil die Unions-Kritik bei der sogenannten kalten Progression zurückgewiesen. Den Schwerpunkt auf die Entlastung kleinerer Einkommen habe man im Koalitionsausschuss gemeinsam getroffen, sagte der SPD-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und nahm die Unions-Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) in die Pflicht: "Der Bundeskanzler und der CSU-Chef haben das mitentschieden. Also gehe ich davon aus, dass diese Absprache gilt."

Werbung

Der Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium sieht ein Entlastungsvolumen von jährlich rund zehn Milliarden Euro vor, wovon vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien profitieren sollen. Unionspolitikern beklagen jedoch, dass die "kalte Progression" nicht ausreichend berücksichtigt werde. Diese liegt vor, wenn Lohnerhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, zu einer höheren Steuerbelastung führen und die reale Kaufkraft dadurch gleich bleibt oder sogar sinkt.

"Die Haushaltslage ist angespannt", betonte Klingbeil. "Trotzdem gleichen wir die kalte Progression zumindest zum Teil aus - nämlich für diejenigen, die kleine und mittlere Einkommen haben." Eine Familie mit zwei Kindern wird nach den Worten des Finanzministers dadurch jährlich um etwa 600 Euro entlastet. "Das sollte keiner kleinreden."/ax/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.