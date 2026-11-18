BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil verlangt von der Union eine solide Gegenfinanzierung für eine Senkung der Stromsteuer über das Jahr 2027 hinaus. "Wir machen das, was wir auch seriös finanzieren können", erklärte der SPD-Chef nach Beratungen des Koalitionsausschusses in Berlin. Für 2027 seien wichtige Entlastungen beschlossen worden, betonte er zugleich.

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Preissprünge an den Tankstellen werde der Bund ab Januar mit einem Spritpreisdeckel abmildern. "Das ist ein wichtiger Erfolg, für den die SPD seit Monaten gekämpft hat. Und es ist eine gute Nachricht für alle, die auf das Auto angewiesen sind", betonte Klingbeil.

Gleichzeitig sei eine Entlastung bei den Stromkosten geplant. Die Finanzierung für eine Senkung der Stromsteuer im Jahr 2027 sei sichergestellt. Insgesamt nehme die Koalition im kommenden Jahr mehr als 30 Milliarden Euro in die Hand, um Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten und Arbeitsplätze zu sichern./tam/DP/mis