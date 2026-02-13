DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.126 -1,1%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026 Apple-Aktie vor Kursschub? Techriese wohl mit Produktflut 2026
Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klinik in Gaza weist Vorwürfe von Ärzten ohne Grenzen zurück

15.02.26 14:43 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Eines der größten noch funktionierenden Krankenhäuser im Gazastreifen hat Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) über die Präsenz Bewaffneter auf dem Klinikgelände zurückgewiesen. MSF hatte mitgeteilt, die Organisation müsse aus diesem Grund ihre nicht dringlichen Aktivitäten im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Gazastreifens einstellen.

Wer­bung

Beobachtungen von MSF-Mitarbeitern

Mitarbeiter der Organisation und Patienten hätten in den vergangenen Monaten in dem Krankenhaus "bewaffnete Männer, teilweise maskiert, in verschiedenen Bereichen des großen Krankenhausgeländes gesehen", hieß es in der Mitteilung von MSF.

Mit einem Anstieg seit Beginn der Waffenruhe vor mehr als vier Monaten hätten MSF-Teams in der Klinik "ein Muster inakzeptabler Handlungen festgestellt, darunter die Anwesenheit bewaffneter Personen, Einschüchterungen, willkürliche Festnahmen von Patienten sowie eine kürzlich aufgetretene Situation mit Verdacht auf Waffenbewegungen", hieß es weiter. Diese Vorfälle stellten "ernsthafte Sicherheitsbedrohungen für unsere Teams und Patienten dar".

Nasser-Krankenhaus weist Vorwürfe zurück

Das Nasser-Krankenhaus teilte mit, die Vorwürfe seien falsch und gefährdeten die Klinik. Es habe "vereinzelt gewalttätige Aktionen von Einzelpersonen" gegeben. Deshalb sei eine zivile Polizeitruppe eingerichtet worden, um Mitarbeiter und Patienten zu schützen. Es handele sich "nicht um militärische Aktivitäten, sondern um Schutzmaßnahmen".

Wer­bung

Israel hatte der islamistischen Terrororganisation Hamas während des zweijährigen Kriegs immer wieder vorgeworfen, medizinische Einrichtungen im Gazastreifen, darunter das Nasser-Krankenhaus, für militärische Zwecke zu missbrauchen. Bei einem israelischen Angriff auf das Krankenhaus waren im August vergangenen Jahres rund 20 Menschen getötet worden, darunter nach Krankenhausangaben fünf Journalisten.

Streit um Einsatz von MSF im Gazastreifen

Israel will den Einsatz von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen bis Monatsende unterbinden. Die Organisation hatte sich geweigert, Listen palästinensischer Ortskräfte vorzulegen, wie Israel dies gefordert hatte./edr/DP/zb