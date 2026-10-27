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Klitschko: Kiews Südbrücke nach Raketenangriff geschlossen

KIEW (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die bereits mehrfach bei russischen Angriffen getroffene Südbrücke nach einem Raketeneinschlag vorübergehend geschlossen. Auch die Bahninfrastruktur der Metro auf der Brücke sei beschädigt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Er machte sich selbst an Ort und Stelle ein Bild von den Schäden. Laut Polizei wurde der Verkehr für Autos und Bahnen in beide Richtungen vorläufig eingestellt.

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Die strategisch wichtige Brücke über dem Dnipro war bereits mehrfach Ziel russischer Angriffe. Russland hatte die Dreimillionenstadt am Abend und in der Nacht auch mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei seien eine Frau getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden, teilten die Behörden in Kiew mit. Insgesamt sieben Brücken für Metro, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.

Selenskyj: Verletzte auf Universitätsgelände

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die neuen russischen Angriffe. Auch ein Universitätsgelände sei dabei am Vorabend getroffen worden. Unter den Verletzten seien Studierende und Universitätsangestellte, teilte er in den sozialen Netzwerken mit. Auch andere Regionen der Ukraine seien angegriffen worden. Insgesamt habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 280 Drohnen eingesetzt.

Selenskyj kritisierte einmal mehr, dass es künstliche und unnötige Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen gebe; das helfe Russland bei seinem Terror. Der Präsident hatte die USA mehrfach aufgerufen, bereits zugesagte und bezahlte Patriotraketen zu liefern. Russlands ständig neuen Schritten der Eskalation müsse entgegengewirkt werden, betonte er.

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Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands. Mit seinen intensivierten Angriffen auf die Verkehrs- und Energieinfrastruktur will Moskau den Druck erhöhen auf die Führung in Kiew, sich auf Friedensverhandlungen zu russischen Bedingungen einzulassen. Eine Kapitulation lehnt die Ukraine ab./mau/DP/mis

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