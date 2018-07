Klöckner beharrt auf aussagefähigen Daten vor möglichen Dürre-Hilfen

BAD KREUZNACH/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) beharrt angesichts von Forderungen nach Dürre-Nothilfen für Bauern auf einer abschließenden Bilanz der laufenden Ernte. "Das ist Steuerzahlergeld, und wir brauchen erst repräsentative Daten", sagte sie am Dienstag in Bad Kreuznach. Die Situation sei regional sehr unterschiedlich, Landwirte wüssten teils noch nicht, wie ihre Ernte genau ausfällt. Mögliche Hilfen müssten auch nach den Vorgaben des Bundesrechnungshofs nach Bedürftigkeit erfolgen. Außerdem sei zu berücksichtigen, was die für Hilfen zuerst zuständigen Länder planen.

Klöckner will an diesem Mittwoch auch das Bundeskabinett über den aktuellen Stand informieren. Dafür wollten Ministeriumsexperten von Bund und Ländern am Dienstag in Berlin Erkenntnisse zusammentragen. "Wir sehen, dass viele landwirtschaftliche Betriebe in Existenznöten sind." Es sei aber wichtig, valide Daten und nicht nur individuelle Einschätzungen zu haben. Einen Erntebericht will das Ministerium Ende August vorlegen. Der Bauernverband fordert rasche Nothilfen für stark betroffene Höfe von möglichst einer Milliarde Euro.

Klöckner rechtfertigte staatliche Unterstützung für Bauern mit extremen Wetterschäden grundsätzlich. Es gehe bei Lebensmitteln nicht um irgendein Produkt. Bei Komplettausfällen drohe Kleinbetrieben, dass sie dichtmachen müssten. Eine "regionsnahe" Versorgung sei aber zu sichern. Generell gehe es um eine umwelt- und klimaschonendere Bewirtschaftung. Die Ministerin fügte aber hinzu: "Es wäre unfair, dem Landwirt der jetzt gerade um seine Existenz bangt, die große Aufgabe Klimawandel vor die Tür zu kippen."/sam/DP/jha