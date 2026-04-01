DAX23.792 -1,2%Est505.859 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -1,2%Nas22.635 +2,8%Bitcoin61.145 +0,3%Euro1,1676 +0,1%Öl98,50 +1,9%Gold4.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ballard Power-Aktie vor Rally? Wells Fargo signalisiert mit höherem Kursziel Optimismus Ballard Power-Aktie vor Rally? Wells Fargo signalisiert mit höherem Kursziel Optimismus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner: Bei Digitalisierung von Estland lernen

09.04.26 12:35 Uhr

TALLINN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat bei einem Besuch in Estland die Fortschrittlichkeit des Baltenstaats in der elektronischen Verwaltung gelobt. "In Estland ist Digitalisierung kein Versprechen, sie funktioniert", sagte die CDU-Politikerin in der Hauptstadt Tallinn nach Angaben des Bundestags. "Während andere noch über E-Government reden, haben es die Esten umgesetzt und die Aktenordner der Bürokratie digital überwunden - effizient, resilient, bürgernah." Zuvor hatte Klöckner den sogenannten "E-Estonia"-Showroom besucht, in dem die Regierung die Digitalisierung Estlands erklärt.

Estland, das sich selbst gerne "E-Estonia" nennt, gilt in Europa als Pionier und Vorreiter der Digitalisierung sowie im E-Government-Sektor, bei dem Deutschland erhebliche Defizite hat. Unter E-Government versteht man, dass etwa Behördengänge oder andere Verwaltungsaspekte online erledigt werden.

Die rund 1,3 Millionen Bürger des Ostseestaats können im Alltag alle Behördengänge über das Internet erledigen. Auch das estnische Kabinett arbeitet komplett papierlos. Offizielle Dokumente werden digital signiert. Seit 2005 können die Esten auch online wählen.

Klöckner moniert deutsches "Bedenkenmanagement"

"Was vielerorts noch Zukunftsvision ist, ist hier Alltag und gelebte Realität", sagte die Bundestagspräsidentin. Der Fokus auch in der Kommunikation liege in Estland dabei immer auf den Vorteilen für die Bürgerinnen und Bürger. Das müsse der Maßstab sein - auch für Deutschland. "Wir brauchen in Deutschland weniger Bedenkenmanagement und mehr Umsetzungswillen", sagte Klöckner.

Estland ist seit 2008 auch Standort des Nato-Zentrums, das eine Art militärische Denkfabrik außerhalb der Kommandostruktur des westlichen Militärbündnisses ist. Es wurde 2007 nach einer flächendeckenden Cyber-Attacke auf den an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Staat gegründet.

"Estland hat früher als viele verstanden: Cybersicherheit ist nationale Sicherheit. Wer digital verwundbar ist, ist politisch erpressbar. Denn ein Angriff auf Daten ist ein Angriff auf Demokratie", sagte Klöckner zum Abschluss ihres Besuchs in Tallinn.

Nächster Stopp: Litauen

Estland war die erste Station einer dreitägigen Reise von Deutschlands zweithöchster Repräsentantin in die baltischen Staaten, die sie auch nach Litauen führt. Dort will Klöckner eine Rede vor dem Parlament halten und die politische Führung des Landes treffen. Auch will sie deutsche Soldaten der Brigade "Litauen" besuchen./awe/DP/jha