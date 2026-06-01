DAX24.276 +0,3%Est506.075 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 +3,0%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.683 +2,6%Euro1,1539 ±0,0%Öl91,86 -3,3%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns HUGO BOSS-Aktie mit Kurssprung: Großaktionär plant Milliardenübernahme des Modekonzerns
Aktien von SAP, Nemetschek & Co. belastet: Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor Aktien von SAP, Nemetschek & Co. belastet: Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner: 'Es gibt eine Verantwortung, wenn man KI nutzt'

11.06.26 12:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner plädiert dafür, die Nutzung von Künstlicher Intelligenz beim Schreiben von Texten und Reden im politischen Betrieb kenntlich zu machen. "Es gibt eine Verantwortung, wenn man KI nutzt", sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

Es gehe bei der Nutzung von KI nicht um das Ob, sondern um das Wie, sagte Klöckner. Betroffen seien viele Berufsgruppen, die jeden Tag Texte schrieben. Wichtig sei, dass die Verantwortung bei der Person liege, die KI verwende. Sie müsse Quellen und Texte prüfen. "Zum anderen ist es gut, wenn man das kenntlich macht, was KI-generiert ist", fügte sie hinzu.

Auch in der Bundestagsverwaltung befasse man sich mit dem Thema. Beschäftigte nähmen KI zu Hilfe. Doch es müsse Leitlinien dazu geben, sagte die Parlamentspräsidentin.

Hintergrund ist Kritik am thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU), weil mehrere seiner Reden und Gastbeiträge mit Hilfe KI erstellt worden sein sollen, so etwa eine Rede zum Holocaust-Gedenktag, eine Trauerrede und eine Neujahrsansprache./vsr/DP/jha