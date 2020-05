Klöckner für höhere Bußgelder in der Fleischindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich für ein härteres Vorgehen bei Verstößen gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der fleischverarbeitenden Industrie ausgesprochen. "Das Rausreden, Subunternehmen seien verantwortlich, man wisse nicht, wie die ausländischen Arbeitskräfte untergebracht seien und der Verweis, dass Inhaber von Werkverträgen selbst für alles verantwortlich seien, das überzeugt und beschwichtigt doch nicht", sagte Klöckner der Rheinischen Post.

Es führe vielmehr dazu, dass solche Verträge infrage gestellt würden. Natürlich müsse sich etwas ändern, und in der Sache durchgegriffen werden. "Angefangen von höheren Bußgeldern bis hin zu einer verbindlichen Verantwortung für die Arbeitskräfte", so die CDU-Politikerin. Am morgigen Mittwoch will das Bundeskabinett über einen entsprechenden Maßnahmenkatalog von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) entscheiden. Hintergrund sind mehrere Corona-Ausbrüche an Schlachthöfen.

