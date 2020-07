Klöckner: Weitere Hilfen für Wälder sollen zügig kommen

BERLIN (dpa-AFX) - Geplante weitere Millionenhilfen für die Wälder sollen nach Angaben von Bundesagrarministerin Julia Klöckner zügig umgesetzt werden. Es gelte, die Unterstützung in diesem und im nächsten Jahr in die Fläche zu bekommen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Unionsfraktion. Die große Koalition hat im Konjunkturpaket zur Corona-Krise 700 Millionen Euro vorgesehen, um die Forstwirtschaft angesichts massiver Schäden zu unterstützen. Daraus sollen 500 Millionen Euro in ein Programm für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder gehen, wie Klöckner sagte. Geplant seien Flächenprämien, allerdings nicht voraussetzungslos.

Mit 100 Millionen Euro sollen zudem Investitionen gefördert werden, etwa in digitale Technik bei Forstbetrieben und Holzverarbeitern. Weitere 100 Millionen sind als Förderung des klimafreundlichen Bauens mit Holz geplant. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, sagte, der Holzmarkt sei zusammengebrochen. Wegen der Corona-Krise seien etwa auch Exporte beeinträchtigt, Sägewerke stünden still. In den Wäldern haben Stürme, Borkenkäfer und Dürre bereits massive Schäden angerichtet. Bund und Länder haben deswegen schon zusätzliche Hilfen von knapp 800 Millionen Euro besiegelt, um Wälder aufzuforsten und besser gegen den Klimawandel zu wappnen./sam/DP/jha