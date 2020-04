Klöckner: 'Werden auf Saisonarbeiter nicht verzichten können'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner möchte, dass ausländische Saisonarbeiter trotz Corona-Krise nach Deutschland kommen. "Wir werden auf Saisonarbeiter nicht verzichten können", sagte sie am Mittwoch im "ARD-Morgenmagazin". Die Landwirte seien in großer Not. Es ginge jetzt darum, den Zielkonflikt zwischen Infektionsschutz und Erntesicherung zu lösen. "Wir müssen eine Lösung finden, wir können die Bauern hier nicht hängenlassen", betonte die CDU-Politikerin.

"Die Landwirte und ihre Mitarbeiter sind systemrelevant." Man müsse jetzt Standards für Saisonarbeiter aufstellen, um gesundheitliche Risiken für die Bevölkerung auszuschließen. Dabei ginge es vor allem um neue Hygienevorschriften. Nur Erntehelfer aus Deutschland einzusetzen, reicht laut Klöckner nicht aus. "Wenn die Ernte da ist, sie wartet nicht. Wir müssen es hinbekommen, dass sie geerntet werden kann."/mre/DP/jha