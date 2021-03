Klöckner wirbt für mehr Wertschätzung für Lebensmittel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat erneut "Ramschpreise" für Fleisch in Supermärkten kritisiert und wirbt für mehr Wertschätzung für Lebensmittel. "Es ist unanständig, wenn gerade Fleisch mit Billigpreisen beworben wird", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch. Im Vordergrund stehen sollten vielmehr die regionale Herkunft, der Geschmack, das Tierwohl und gute Standards. "Das schafft positive Anreize."

Klöckner appellierte zugleich an die Verbraucher: Sie könnten jeden Tag an der Ladenkasse mit entscheiden, was auf Dauer angeboten und produziert werde.

Das Ministerium startete eine Kampagne unter dem Motto "Kraut und Rüben. Gibt's nicht für'n Appel und'n Ei. Landwirtschaft ist mehr wert." Sie soll unter anderem im Internet auch über staatliche Hilfen für Bauern bei Umstellungen für mehr Umwelt- und Tierschutz informieren. Angaben zu den Kosten der Kampagne wurden nicht gemacht./sam/DP/eas