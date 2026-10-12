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Klüssendorf: Rot-grün-rot in Berlin 'kein Selbstläufer'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat Zweifel, ob eine rot-grün-rote Koalition in Berlin wirklich zustande kommt. "Ich habe immer noch Bedenken, ob die Linke in Berlin tatsächlich in der Lage ist, die Kräfte einzuhegen, die dort an einigen Stellen ausschließlich aktivistisch unterwegs sind und beispielsweise das Existenzrecht Israels infrage stellen", sagte Klüssendorf der "taz". Eine rot-grün-rote Koalition sei "kein Selbstläufer". Grundsätzlich brauche es aber auch wieder progressive Koalitionsoptionen.

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Die Linke hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin gewonnen - sie sondiert nun mit Grünen und SPD, um ein mögliches Regierungsbündnis auszuloten. Insbesondere vonseiten der Union, des Koalitionspartners der SPD im Bund, gibt es viel Kritik an den Gesprächen. Es geht dabei etwa um Vorwürfe gegen Teile der Berliner Linken wegen ihres Umgangs mit Antisemitismus, ihrer Positionen zu Israel und Palästina sowie ihrer Kontakte ins sogenannte Clanmilieu./rew/DP/zb

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