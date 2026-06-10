Klumpenrisiko im Fokus

Der S&P 500 markierte kürzlich historische Höchststände, wird jedoch operativ von nur wenigen Technologie-Schwergewichten getragen - das birgt Risiken.

• Historische Höchststände des S&P 500 durch extreme Marktkonzentration auf wenige Tech-Konzerne

• Parallelen zur Dotcom-Blase der Jahrtausendwende mahnen zur Vorsicht

• Experten nennen breiter gestreute Strategien und alternative Marktsegmente als mögliche Ansätze zur Risikosteuerung

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S&P 500 mit starker Performance - Rally wird von wenigen Titeln getragen

Der marktbreite US-Index S&P 500 konnte in den letzten zwölf Monaten um rund 21 Prozent zulegen; seit Jahresbeginn zeigt sich ein Plus von rund 6,1 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 10.06.2026). Erst kürzlich hat er bei 7.620,90 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt. Doch die Rally des Index steht auf einem schmalen Fundament. Die Kursgewinne der vergangenen Monate wurden vor allem von einer Handvoll Unternehmen aus dem Halbleitersektor getragen. Besonders stark entwickelten sich Hersteller von Speicherchips und KI-relevanter Hardware. Zu den größten Gewinnern gehören unter anderem Micron Technology, SanDisk und Advanced Micro Devices. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zeigte eine außergewöhnlich starke Entwicklung. Der Index stieg im April und Mai zusammen um 25 Prozent und verzeichnete laut CNBC damit das beste Zweimonatsergebnis seit mehr als 20 Jahren. Diese Dominanz führt dazu, dass der gewichtete Index die tatsächliche Performance des Marktes verzerrt, da die Mehrheit der im Index enthaltenen Aktiengesellschaften der rasanten Entwicklung hinterherhinkt.

Die aktuelle Marktkonzentration weckt bei Marktbeobachtern unweigerlich Erinnerungen an die Jahrtausendwende und das Platzen der Dotcom-Blase. Damals trieb die Euphorie um das Internet die Bewertungen von Technologieaktien in astronomische Höhen, bevor der Markt kollabierte und den breiten Index mit in die Tiefe riss. Auch heute fungiert das Thema Künstliche Intelligenz als Katalysator, welcher die Marktkapitalisierung von Unternehmen wie NVIDIA in die Billionen-Dollar-Regionen gehievt hat.

Bank of America-Stratege sieht Parallelen zur Dotcom-Blase

Während der S&P 500 jüngst neue Rekorde erklimmen konnte, erreichte nur ein kleiner Teil der im Index vertretenen Unternehmen gleichzeitig eigene Höchststände. Michael Hartnett, Chefstratege bei Bank of America, verwies in einer Kundenmitteilung darauf, dass auch am Höhepunkt der Internet-Blase im März 2000 nur wenige der S&P 500-Aktien neue Allzeithochs erreicht hatten. Er geht zwar davon aus, dass die aktuelle spekulative Marktphase noch nicht abgeschlossen sein könnte. Die Entwicklung wertet er jedoch als weiteres Signal dafür, dass sich der Zyklus seinem späteren Stadium nähert. Seiner Einschätzung nach könnten letztlich die Zentralbanken und steigende Zinsen den Wendepunkt markieren.

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Mehrere Marktbeobachter sehen die starke Abhängigkeit von wenigen Titeln zunehmend kritisch. Eine wichtige Kennzahl in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Advance-Decline-Linie, die das Verhältnis von steigenden zu fallenden Aktien misst. Nachdem diese Kennzahl Ende März deutlich zugelegt hatte, ging sie laut CNBC seit Mitte April wieder zurück. Technische Analysten werten dies häufig als Hinweis darauf, dass die innere Stärke des Marktes hinter der Entwicklung der großen Indizes zurückbleibt. Auch Oppenheimer verwies in einer Analyse auf eine schwächere interne Marktdynamik.

Parallel dazu stellte BCA Research fest, dass am 20. Mai nur rund 55 Prozent der S&P-500-Mitglieder über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notierten. Die Strategen von BCA Research sehen darin ein Warnsignal. Zwar hätten US-Aktienindizes und Indizes aus Schwellenländern neue Höchststände erreicht, die Aufwärtsbewegung sei jedoch von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Titeln getragen worden. Eine geringe Marktbreite könnte auf eine erhöhte Verwundbarkeit des Gesamtmarktes hindeuten.

Goldman Sachs bleibt bullish - sieht aber zunehmende Abhängigkeit von KI-getriebenen Titeln

Die Analysten von Goldman Sachs zeigen sich für den US-Aktienmarkt dennoch weiterhin optimistisch. In einer aktuellen Studie wurde das Jahresendziel für den S&P 500 für 2026 von 7.600 auf 8.000 Punkte angehoben. Ausgehend vom Stand vom 26. Mai entspricht dies einer erwarteten Rendite von rund sechs Prozent.

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Gleichzeitig erhöhte Goldman Sachs Research die Gewinnprognosen für die Unternehmen im Index. Besonders stark soll dabei der Einfluss von Unternehmen sein, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Nach Einschätzung der Analysten dürfte etwa die Hälfte des erwarteten Gewinnwachstums im laufenden Jahr auf diesen Bereich entfallen. Trotz der verbesserten Gewinnerwartungen geht Goldman Sachs davon aus, dass sich die Bewertung des US-Aktienmarktes kaum verändern wird. Als stützender Faktor gelten leicht sinkende Renditen von US-Staatsanleihen. Gleichzeitig sehen die Analysten jedoch mehrere Belastungsfaktoren, darunter ein nachlassendes Wirtschafts- und Gewinnwachstum, Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit der KI-getriebenen Gewinnentwicklung sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten.

Künftig dürfte das Gewinnwachstum im S&P 500 stärker davon abhängen, ob große Technologiekonzerne ihre milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz erfolgreich monetarisieren können. Laut Goldman-Sachs-Experte Ben Snider setzt dies voraus, dass Unternehmen durch den Einsatz von KI spürbare Effizienz- und Produktivitätsgewinne erzielen, die die hohen Ausgaben für entsprechende Anwendungen rechtfertigen. Die Nutzung von KI in der Wirtschaft steckt zwar noch in den Anfängen, doch die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass sich die positiven Auswirkungen auf Produktivität und Unternehmensgewinne in den kommenden Jahren zunehmend bemerkbar machen werden.

Während sich die Marktbreite in den vergangenen Monaten verringert hat, verzeichnete die sogenannte Momentum-Strategie - also Investitionen in bereits stark gestiegene Aktien - einen deutlichen Aufschwung. Goldman Sachs Research weist darauf hin, dass eine Kombination aus hoher Marktkonzentration und starkem Momentum in der Vergangenheit häufig mit erhöhten Risiken für den Gesamtmarkt einherging.

Diversifikationsstrategien für das Portfoliomanagement

Für Marktteilnehmer könnte es in der aktuellen Marktphase ratsam sein, die Allokation des eigenen Portfolios kritisch zu hinterfragen. Das bestehende Klumpenrisiko im S&P 500 dürfte sich bei einer anhaltenden Korrektur im Tech-Sektor als Brandbeschleuniger erweisen, weshalb alternative Indexkonzepte und geografische Diversifikationen eine sinnvolle Absicherung darstellen könnten. Eine naheliegende Option zur Reduzierung von Klumpenrisiken stellt die Investition in Equal-Weight-ETFs dar, bei denen alle 500 Unternehmen des S&P 500 unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung mit jeweils Null Komma Zwei Prozent gleichgewichtet werden. Durch diesen Ansatz verliert die Schwankung einer einzelnen Megacap-Aktie ihren dominierenden Einfluss auf die Gesamtperformance des Portfolios. Darüber hinaus bietet der europäische Aktienmarkt mit seinen traditionellen Substanzwerten eine valide Alternative, da Indizes wie der EURO STOXX 50 deutlich stärker durch klassische Sektoren wie Finanzdienstleistungen, zyklischen Konsum und Industrie geprägt sind und somit weniger Anfälligkeit für Technologieschocks aufweisen.

Anleger sollten zudem im Blick behalten, wie sich die zukünftige Geldpolitik und der globale Leitzins auf die Wachstumsbewertungen auswirken, da eine restriktive Liquidität die Bewertungsprämien der Tech-Giganten unter Druck setzen könnte.

Das empfehlen die Experten

Vor dem Hintergrund einer starken Konzentration der Börsengewinne auf wenige Titel und der großen Unterschiede bei der Wertentwicklung einzelner Aktien empfiehlt Goldman Sachs-Experte Snider eine breitere Aufstellung der Portfolios über reine KI-Infrastrukturwerte hinaus. Eine Entspannung geopolitischer Risiken könnte nach Einschätzung von Goldman Sachs insbesondere konjunkturabhängigen Konsumsektoren zugutekommen und diesen stärkeren Rückenwind verleihen als den bisherigen KI-Gewinnern.

Bank of America-Chefstratege Hartnett empfiehlt Anlegern, sich schrittweise auf ein Umfeld nach einer möglichen Übertreibungsphase vorzubereiten. Seiner Einschätzung nach zeigte die Börsengeschichte seit 1929, dass nach dem Ende großer Spekulationsphasen häufig langfristige Staatsanleihen sowie defensive Aktien und Sektoren besser abschnitten. Besonders interessant könnten dabei jene Bereiche sein, die während der Schlussphase einer Marktblase deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben sind.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net