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Klumpenrisiko?

NVIDIA-Aktie verliert deutlich: Ein Fünftel des S&P 500 gerät ins Wanken

NVIDIA-Aktie verliert deutlich: Ein Fünftel des S&P 500 gerät ins Wanken

Rund jeder fünfte US-Dollar im S&P 500 steckt in nur drei Konzernen, und ausgerechnet beim KI-Schwergewicht NVIDIA lässt der Verwaltungsrat nun den eigenen Chef durchleuchten.

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  • NVIDIA, Apple und Microsoft stehen zusammen für rund ein Fünftel des S&P 500
  • Untersuchung gegen Jensen Huang zeigt, wie schnell Einzelrisiken streuen
  • Am 17. November liefert NVIDIA mit Quartalszahlen den nächsten Härtetest
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Der Verwaltungsrat von NVIDIA hat am Sonntag eine unabhängige Untersuchung zu Konzernchef Jensen Huang angekündigt, und damit rückt ein Risiko in den Blick, das weit über eine einzelne Aktie hinausreicht. Denn gemeinsam mit Apple und Microsoft bringt der Chipkonzern rund ein Fünftel des Gewichts im S&P 500 auf die Waage. Die NVIDIA-Aktie musste bereits am Montag sichtlich Federn lassen.

Drei Konzerne, knapp ein Fünftel des Index

Auf NVIDIA entfallen etwa 6 Prozent, auf Apple über 7 Prozent und auf Microsoft rund 6 Prozent des Index (Stand: 6. November). Branchen außerhalb der Technologie tauchen in der Rangliste erst um Platz zehn auf. Die Reihenfolge an der Spitze ist dabei kein fester Zustand, denn der S&P 500 gewichtet nach Börsenwert im Streubesitz, und jede größere Kursbewegung verschiebt die Anteile. Wie außergewöhnlich die Konstellation ist, zeigt eine Studie von S&P Dow Jones Indices: Schon Mitte 2025 brachten es die zehn größten Werte auf fast 40 Prozent des Index, so viel wie seit Mitte der 1960er Jahre nicht mehr.

Warum eine Personalie bei NVIDIA den ganzen Markt betrifft

Anlass sind Berichte, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll. Einem Bericht der Financial Times zufolge stuften US-Behörden eine chinesische Geschäftsfrau, deren Unternehmen in Singapur Chips von NVIDIA kaufte, als vom chinesischen Geheimdienst angeworben ein. Huang räumte nach einem Reuters-Bericht gegenüber der Belegschaft eine außereheliche Beziehung mit der Frau ein. Der Verwaltungsrat betont, er habe keinen Grund zur Annahme, dass nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse gefährdet worden seien. Diese Lesart ist allerdings eine Einschätzung vor Abschluss der Untersuchung, kein Ergebnis. Geleitet wird das Verfahren von einem Ausschuss unabhängiger Direktoren mit externen Anwälten, Huang unterstützt es laut Gremium. Für Indexanleger liegt die Brisanz darin, dass eine offene Personalfrage bei einem der drei Schwergewichte unmittelbar auf den gesamten Index durchschlägt.

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NVIDIA-Aktie, Microsoft und Apple hängen unterschiedlich an der KI

Auf den ersten Blick wirkt das Trio wie eine einzige KI-Wette, doch die Geschäftsmodelle unterscheiden sich deutlich. NVIDIA verkauft die Rechenleistung: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 hat sich der Umsatz auf 96,2 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, nach 46,7 Milliarden im Vorjahresquartal. Microsoft kauft sie in großem Stil: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stiegen die Ausgaben für Sachanlagen auf 39,4 Milliarden US-Dollar nach 19,4 Milliarden ein Jahr zuvor, während das Cloudgeschäft Azure um 48 Prozent zulegte.

Apple steht weiter abseits des Investitionsrennens. Im Geschäftsjahr 2026, das Ende September endete, sanken die Ausgaben für Sachanlagen auf 9,0 Milliarden US-Dollar nach 12,7 Milliarden im Vorjahr. Getragen wird das Wachstum vom iPhone, dessen Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um gut 17 Prozent auf 57,6 Milliarden US-Dollar kletterte. Hier liegt der eigentliche Kern des Klumpenrisikos: Ein Teil dessen, was Microsoft und andere Konzerne in Rechenzentren stecken, landet als Umsatz bei NVIDIA. Ebbt die Investitionswelle ab, trifft das zwei der drei Schwergewichte zugleich, nur eben von entgegengesetzten Seiten.

Was die Indexgeschichte über Spitzenreiter lehrt

The Motley Fool verwies bereits vor den Meldungen zu NVIDIA als gute Nachricht darauf, dass sich der S&P 500 nach jedem Rückschlag bisher erholt hat. Das stimmt für den Index, nicht aber zwingend für seine Anführer. S&P Dow Jones Indices hat die zehn größten Werte des Jahres 1965 nachverfolgt: Alle verloren später deutlich an Gewicht, drei gerieten sogar in ein Insolvenzverfahren. Der Index überlebt Wachablösungen an der Spitze, Anleger mit hoher Konzentration in einzelnen Titeln spüren sie dagegen unmittelbar.

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Am 17. November wird NVIDIA die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorlegen. Das Management hatte rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent, ohne dabei Umsätze mit Rechenzentrumschips in China einzuplanen. Ebenso wichtig dürfte sein, ob der Konzern dann Neues zum Stand der Untersuchung gegen seinen Chef mitteilt.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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