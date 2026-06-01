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KMK Munai JSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

23.06.26 06:35 Uhr

KMK Munai JSC ließ sich am 22.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KMK Munai JSC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1718,00 KZT, nach 679,00 KZT im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,34 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,37 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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