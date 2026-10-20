NVIDIA-Aktie reagiert gelassen: 35 Milliarden Dollar für Chips - doch kann der Konzern überhaupt liefern?

Knappe Chips für China

20.10.26 17:05 Uhr

Chinas Techkonzerne fragen Millionen RTX-PRO-Karten nach, doch NVIDIA kann nur einen Bruchteil liefern: Was bleibt davon im Geschäft hängen?

• Trotz der großen Bestellung zeigt der Aktienmarkt keine Kauflaune, da die Lieferfähigkeit begrenzt ist und nur ein Bruchteil der Bestellungen wahrscheinlich erfüllt werden kann.

• Die Nachfrage in China ist hoch, doch die tatsächliche Lieferung ist unsicher, da NVIDIAs Produktion die Bestellmengen kaum decken kann und die Kapazitäten ab 2027 verringert werden sollen.

• Chinesische Unternehmen haben bei NVIDIA über 3 Millionen RTX PRO 5500 Workstation-Karten im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar bestellt, hauptsächlich für KI-Inferenz-Anwendungen.

Chinas Techriesen greifen zu einer Workstation-Karte statt zum KI-Beschleuniger

Ob NVIDIA liefern kann, ist offen, denn die Produktion reicht kaum

Aus der Prognose bleibt China bislang ausdrücklich draußen

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Die chinesischen Konzerne ByteDance, Alibaba und Tencent haben bei NVIDIA mehr als 3 Millionen Grafikkarten vom Typ RTX PRO 5500 bestellt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag exklusiv. Der gemeinsame Listenpreis liegt bei über 35 Milliarden US-Dollar. Für die NVIDIA-Aktie zeigt sich damit, dass das China-Geschäft mit abgespeckten Produkten noch nicht erledigt ist. Ob aus der Nachfrage tatsächlich Umsatz wird, hängt allerdings davon ab, wie viele Karten der Konzern liefern kann.

Was die Bestellung über Chinas Nachfrage verrät

Laut Reuters liegt der Stückpreis bei rund 11.400 US-Dollar. Insgesamt übersteigen die Bestellungen chinesischer Kunden demnach 6 Millionen Stück. Bei der RTX PRO 5500 handelt es sich um eine Workstation-Karte und nicht um einen Rechenzentrumschip. Sie ist leistungsschwächer als die Modelle H200 und B300, gehört aber zu den leistungsstärksten NVIDIA-Chips, die chinesischen Käufern noch offenstehen. Die Konzerne wollen sie vor allem für KI-Inferenz einsetzen, also für den Betrieb bereits trainierter Modelle.

Die Wahl der Karte hängt mit den Exportbeschränkungen zusammen: Der B300 darf nicht an chinesische Käufer verkauft werden, während Exporte des H200 im Einzelfall geprüft werden. Sind leistungsstärkere Modelle nicht verfügbar, greifen chinesische Konzerne somit auf schwächere Alternativen zurück. Für NVIDIA ist das ein Hinweis auf die weiterhin vorhandene Nachfrage in China, aber noch kein Beleg für tatsächlich erzielte Umsätze.

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Warum die Lieferfähigkeit zum Nadelöhr wird

Ob NVIDIA diese Nachfrage bedienen kann, ist allerdings fraglich. Laut Reuters hat der Konzern Kunden und Partnern mitgeteilt, dass sich die Aufträge nicht garantiert erfüllen lassen, weil die Nachfrage die geplante Produktion weit übersteigt. Die Agentur berichtet, dass Partner möglicherweise nur 5 bis 10 Prozent der bestellten Mengen erhalten könnten. Zudem habe NVIDIA signalisiert, im Jahr 2027 weltweit höchstens 3 Millionen Karten dieses Typs produzieren zu können.

Hinzu kommt, dass NVIDIA ab 2027 einen Großteil seiner TSMC-Kapazität für die Rubin-Plattform nutzen und weniger Kapazitäten für Produkte wie die RTX PRO 5500 vorsehen will. Frühe Muster der Rubin-Plattform werden für Dezember erwartet, kommerzielle Auslieferungen für das erste Quartal 2027. TSMC lehnte einen Kommentar Reuters gegenüber ab.

Wie knapp die Karten sein könnten, zeigt auch Tansun Technology. Das börsennotierte chinesische Unternehmen kündigte in einer Mitteilung vom 13. Oktober an, 20.000 RTX-PRO-5500-Karten von einer nicht genannten Gegenpartei kaufen zu wollen. Zugleich warnte es vor Lieferverzögerungen oder Mengenkürzungen. Der Listenpreis der Karten markiert damit eher eine theoretische Obergrenze als eine realistische Umsatzerwartung. Entscheidend wird sein, wie viele Karten NVIDIA trotz der begrenzten Fertigung für China bereitstellen kann.

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Was das für NVIDIAs Zahlen bedeutet

Wie sich die zusätzliche Nachfrage in den Geschäftszahlen niederschlagen könnte, hängt auch davon ab, wie NVIDIA die Erlöse verbucht. Am 26. August meldete der Konzern für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, davon 89,0 Milliarden US-Dollar im Segment Data Center. Die Prognose für das dritte Quartal liegt bei 108,0 Milliarden US-Dollar, plus/minus 2 Prozent. Umsätze mit Data-Center-Compute-Produkten aus China sind darin ausdrücklich nicht enthalten.

Zusätzliche Erlöse mit der RTX PRO 5500 könnten die Prognose ergänzen, sofern NVIDIA die Karten außerhalb dieser Kategorie verbucht. Angesichts der beschriebenen Lieferengpässe dürfte allerdings nur ein Bruchteil des Listenpreises tatsächlich realisierbar sein.

Am Aktienmarkt kommt trotz der Mega-Bestellung aus China am Dienstag nur bedingt Kauflust auf: Die NVIDIA-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,34 Prozent auf 217,83 US-Dollar.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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