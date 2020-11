US-Wahl noch nicht entschieden: Wall Street startet freundlich

Der Dow Jones stieg zur Eröffnung um 0,12 Prozent auf 27.512,83 Punkte und kann seine Zugewinne aktuell auf 0,83 Prozent und 27.701,58 Zähler ausweiten.

Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden liefern sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon vor dem Ende der Stimmauszählung hat sich der Amtsinhaber zum Sieger erklärt und will außerdem per Gerichtsbeschluss die weitere Auszählung stoppen lassen. Damit könnte es zu der im Vorfeld bereits befürchteten Hängepartie kommen, bis ein endgültiges Wahlergebnis feststeht. Auch könnte sich eine veritable Verfassungskrise entwickeln.

US-Konjunkturpaket verzögert sich weiter

Damit erhalten auch die Markthoffnungen auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket einen herben Dämpfer, denn bis ein solches verabschiedet wird, könnte noch geraume Zeit vergehen, heißt es von einem Beobachter. "Wir haben eine lange Phase der Unsicherheit vor uns", sagt Jon Jonsson, Portfoliomanager für festverzinsliche Wertpapiere bei der Neuberger Berman Group. "Dem Markt wird dies nicht gefallen."

"Solange das Ergebnis der US-Wahlen in der Schwebe bleibt, wird die Volatilität an den Finanzmärkten zunehmen. Der US-Dollar wird weiter unter der Unsicherheit leiden und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen werden sinken. Wir erwarten auch, dass sich risikoreiche Anlagen schlechter entwickeln bis mehr Klarheit herrscht", so Paul Brain, Fondsmanager des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund und Leiter des Fixed Income bei Newton Investment Management.

Die Blicke sind zudem auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Donnerstag gerichtet. "Ohne ein neues US-Konjunkturprogramm, liegt der Ball nun wieder bei der Fed", sagt Chris Gaffney von der TIAA Bank. "Vielleicht wird die Fed die Wirtschaft stärker unterstützen müssen, als es mit einem Konjunkturprogramm nötig gewesen wäre", ergänzt der Teilnehmer.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa_AFX

