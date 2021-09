Knaus Tabbert-Aktien rutschen vorbörslich ab - Jahresprognose zurückgezogen

Die Investoren warfen die Papiere des Wohnmobilherstellers bereits vorbörslich reichlich aus ihren Depots. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für den Kurs im Vergleich zum XETRA-Schluss um 7 Prozent bergab auf ein Tief seit August.

Das Unternehmen legte in der Frühe wegen der zunehmenden Materialknappheit entlang seiner Lieferketten die bisherigen Jahresziele auf Eis, eine neue Prognose könne es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Die mittelfKnaus TabbertKnaus Tabbert seine Ziele unter den Vorbehalt weiterer Lieferkettenprobleme gestellt. Der Konzern muss nun im vierten Quartal Arbeiten an zwei Standorten in Deutschland und Ungarn voraussichtlich für mindestens zwei Wochen stoppen. Die Probleme bei der Belieferung von Fahrgestellen resultierten vorrangig aus der aktuellen Halbleiterflaute, hieß es.

