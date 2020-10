Knifflige Aufgaben zum Auftakt der Königsklasse für BVB und Leipzig

ROM/LEIPZIG (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund und RB Leipzig stehen gleich zum Auftakt der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) schwierige Aufgaben an. Der BVB tritt bei Lazio Rom als dem erwartet stärksten Gegner in der Gruppe F an, RB Leipzig trifft im eigenen Stadion auf den türkischen Meister Istanbul Basaksehir (21.00/DAZN).

Den Revierclub plagen vor dem Spiel mit 1000 zugelassenen Zuschauern im Stadio Olimpico Personalprobleme. In Manuel Akanji (positiver Corona-Test vor zwei Wochen), Dan-Axel Zagadou (Knie), Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Emre Can (Rotsperre) fallen gleich vier Abwehrspieler aus.

In Leipzig werden aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Coronavirus-Infektionen auf Empfehlung des Gesundheitsamts nur 999 Zuschauer in das Stadion gelassen. Nationalspieler Lukas Klostermann fehlt RB mit Knieproblemen, Kapitän Marcel Sabitzer und Konrad Laimer fallen weiterhin aus. Amadou Haidara steht nach seinem nicht eindeutigen Corona-Test nicht im Kader./bue/bat/DP/jha