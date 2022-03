Knorr-Bremse erhöht Dividende deutlich - Wechsel im Aufsichtsrat

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 71,50 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse will nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr die Dividende erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Erhöhung von 1,52 Euro im Vorjahr auf 1,85 Euro je Aktie vor, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Aktie stand mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Prozent gegen Mittag unter Druck.

Darüber hinaus stehe ein Wechsel im Aufsichtsrat an. Sigrid Nikutta, Vorständin des Güterverkehrs der Deutschen Bahn, solle dort auf Thomas Enders folgen, der sein Mandat wegen unternehmerischer Aufgaben niederlege. Die Hauptversammlung von Knorr findet am 24. Mai statt./jcf/jha/