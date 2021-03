Knorr-Bremse: Mangold bleibt Aufsichtsratschef

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 105,98 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse setzt an der Spitze des Aufsichtsrats nach dem Tod von Heinz Hermann Thiele auf Kontinuität. Klaus Mangold soll das Kontrollgremium weitere zwei Jahre führen, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Hauptversammlung soll im Mai darüber abstimmen. "Herrn Mangolds tiefe Kenntnis der Knorr-Bremse AG soll dem Unternehmen gerade jetzt erhalten bleiben", heißt es in der Mitteilung. Unternehmens-Patriarch Heinz Hermann Thiele war Ende Februar gestorben.

Zudem kündigte die Knorr-Bremse AG an, dass der ehemalige Chef von ZF Friedrichshafen und frühere Volkswagen-Manager Stefan Sommer in den Aufsichtsrat einziehen soll. Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, werde stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die zunächst vorgesehene Wahl von BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter in den Aufsichtsrat werde unterdessen "zurückgestellt", teilte das Unternehmen weiter mit, ohne Gründe zu nennen.

