Knorr-Bremse sieht von Übernahme des Autozulieferers Hella ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse lässt von einer Übernahme des Scheinwerferspezialisten Hella ab. Wie der im MDAX notierte Bremsenhersteller mitteilte, will er einen Erwerb eines Hella-Aktienpakets von 60 Prozent von der Gründerfamilie nicht weiter verfolgen. Die Beteiligung ist um die 4 Milliarden Euro wert.

Die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Produktportfolio sei nach Ansicht des Vorstands nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien, so Knorr-Bremse.

"Wir ziehen jederzeit Möglichkeiten wertsteigender Transaktionen mit international führenden Unternehmen in Betracht. Deshalb haben wir uns Hella angeschaut", sagte Knorr-CEO Jan Mrosik. "Allerdings haben sich für uns Chancen für einen möglichen Transfer von Kompetenzen speziell in den Nutzfahrzeugbereich nicht in ausreichendem Maße bestätigt."

Knorr-Bremse hatte Ende Juni bestätigt, eine Übernahme des Mehrheitsanteils an der Hella GmbH & Co. KGaA zu prüfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 14:40 ET (18:40 GMT)